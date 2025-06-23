مونديال الأندية: إينزاغي راض عن أداء الهلال أمام سالزبورغ

الرياص - اسماء السيد - واشنطن : أبدى الإيطالي سيموني إينزاغي رضاه عن أداء لاعبي الهلال السعودي في التعادل السلبي مع سالزبورغ النمسوي، الأحد على ملعب أودي فيلد في واشنطن، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة في كأس العالم للأندية بكرة القدم.

ورفع الهلال الذي استهل مشواره بالتعادل مع ريال مدريد الإسباني 1 1 في الجولة الأولى، رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث، مقابل أربع نقاط لكل من سالزبورغ وريال مدريد الفائز على باتشوكا المكسيكي 3 1.

وبات الهلال بحاجة إلى الفوز على باتشوكا الأربعاء على ملعب هارد روك ستاديوم في ميامي، مقابل تحقيق اي من ريال مدريد وسالزبورغ الفوز في مواجهتهما، حتى يتأهل إلى دور الـ16، مع الإشارة إلى أن التعادل في المباراة الثانية وفوزه بفارق هدفين يؤهله أيضا.

وقال إينزاغي مدرب إنتر ميلان السابق في مؤتمر صحافي إنه "راض جدا عن الأداء في المباراة. ربما من العادل ألا نكون سعيدين لأننا لم نسجل أهدافا، لكن ليس بوسعي سوى أن أقول: شكرا على هذا الأداء الجيد".

وأضاف "نعمل على التحسين في كل مباراة كفريق ومجموعة. أذكّر بأننا لم نتعاون مع بعضنا إلا لمدة لا تتجاوز الأسبوع، ونتعهّد أن يكون أداءنا أفضل في المباراة أمام باتشوكا".

وأشار المدرب الذي قاد إنتر ميلان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين في آخر ثلاثة أعوام، إلى أنه "مقتنع تمام الاقتناع" بانتقاله إلى الهلال، "ومؤمن بأننا سننجز الكثير مع الفريق".

وتابع "أمضيت أسبوعا في المملكة السعودية وها نحن هنا في الولايات المتحدة منذ عشرة أيام. هذا النادي أراد التعاقد معي وطبعا أنا قبلت العرض وسعيد جدا بقراري وبالتعاون ومجرى الأمور إلى حد الآن".

وعن المواجهة المقبلة مع باتشوكا، قال "رأيت مباراة باتشوكا مع سالزبورغ وكان فيها تساوي في المستوى والمهارات لكن لم أشاهد المباراة أمام ريال مدريد بعد".

وتابع "يلعب باشتوكا بطريقة مشابهة لسالزبورغ ونحن علينا أن نكون مستعيد ومتيقظين لأنه خصم قوي جدا وسيلعبون بشراسة في المباراة الثالثة بعد الخسارة في أول مباراتين".