الامارات | التعادل يؤهل «إنتر ميسي» وبالميراس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعلم إنتر ميامي الأميركي وبالميراس البرازيلي أن باستطاعتهما التأهل معاً في حال التعادل، لكن الصراع يبقى حاضراً على المركز الأول أيضاً خلال المباراة المقررة بينهما، في الخامسة من فجر الغد، ضمن المجموعة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تضم أيضاً الأهلي المصري وبورتو البرتغالي.

وسيمنح التعادل بالميراس الصدارة ومواجهة ثاني المجموعة الثانية، فيما يحتاج فريق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الفوز لضمانها.

وحمل الهدف من ركلة حرة مباشرة في المباراة الماضية أمام بورتو (2-1)، الرقم 50 لميسي، المتوّج بلقب كأس العالم 2022، في 61 مباراة بقميص إنتر ميامي ضمن مختلف المسابقات.

وقال مدربه ومواطنه، خافيير ماسكيرانو، بعد المباراة: «بعيداً عن هدفه، هو لاعب يُظهر لنا كيف ننافس، بتعطشه ورغبته في الاستمرار بالمنافسة مهما كان المستوى»، مؤكداً أن لاعب برشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي السابق، هو «أفضل لاعب في تاريخ هذه الرياضة».