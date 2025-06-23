الامارات | سان جيرمان يتسلح بعودة ديمبيلي الليلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتوجّب على باريس سان جيرمان الفوز على سياتل ساوندرز الأميركي على ملعبه «لومين فيلد»، إذا ما أراد ضمان التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم للأندية، وتفادي خروج مبكر سيكون محرجاً لبطل أوروبا، في المباراة المقررة بينهما مساء اليوم، في الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات.

وتلقى سان جيرمان خسارة مفاجئة أمام بوتافوغو البرازيلي (0-1) في الجولة الثانية، بعدما أمطر شباك أتلتيكو مدريد الإسباني برباعية نظيفة في المباراة الافتتاحية.

ويبدو أن مواجهة اليوم سهلة لفريق المدرب الإسباني لويس إنريكي، رغم أن بعض لاعبيه يعانون الإرهاق البدني.

وتلقى إنريكي خبراً ساراً بعودة مهاجمه الدولي عثمان ديمبيلي إلى التمارين الجماعية الجمعة الماضي.

وبدا غياب ديمبيلي بعد تسجيله 33 هدفاً وتقديمه 15 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات حتى الآن هذا الموسم، مؤثراً بشكل كبير في المباراة الثانية لأبطال أوروبا الذين لعبوا بلا فعالية أمام المرمى، وافتقروا إلى الإبداع في بناء اللعب.

ويحتاج أتلتيكو مدريد إلى الفوز على بوتافوغو، وتعثر سان جيرمان حتى يتأهل كمتصدر للمجموعة، لكنه يملك فرصة التأهل ثانياً إذا فاز بفارق أهداف مع فوز الفريق الفرنسي، أو في حال تعادله وسقوط سان جيرمان.