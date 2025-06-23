الامارات | ناميبيا بطلة النسخة الأولى لكأس الإمارات لكرة الشبكة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُوِّجَ منتخب ناميبيا بلقب النسخة الأولى من كأس الإمارات لكرة الشبكة (نتبول) 2025، التي استضافتها دبي للمرة الأولى وأُقيمت منافساتها في صالة نادي النصر الرياضي، ونظمها مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات لكرة الشبكة بالتعاون مع «فالكون» وبرعاية شركة دبي القابضة لإدارة المجمعات.

كرّم الفائزين كل من أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، ورئيس اتحاد الإمارات لكرة الشبكة، عبدالرحمن الهاشمي، والرئيس التنفيذي لإدارة المجتمعات في دبي القابضة، فرانسيس جياني، بحضور مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، ناصر أمان آل رحمة، وسط حضور جماهيري كبير، حيث فاز فريق ناميبيا بلقب البطولة بعد تغلبه على فريق سنغافورة الذي حلّ ثانياً بنتيجة (62-53)، فيما حلّ فريق كينيا ثالثاً وإيرلندا رابعاً، وحلّ فريق الإمارات في المركز الخامس.