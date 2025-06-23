الامارات | الكشف عن شعار «العين ماسترز» للريشة الطائرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت اللجنة المنظمة لبطولة العين ماسترز 2025 للريشة الطائرة، أمس، عن الشعار الرسمي للحدث، المقرر من 30 سبتمبر إلى الخامس من أكتوبر المقبلين، بنادي العين في أبوظبي.

وقالت اللجنة المنظمة، في بيان، أمس: «إن الشعار، الذي جاء بتدرجات من اللونين البنفسجي والذهبي، يعكس تراث مدينة العين العريق وتطلعاتها المستقبلية، حيث يتضمن صورة لريشة الطائرة، إلى جانب معالم المدينة الشهيرة، مثل الحصن التاريخي وجبالها الشامخة».

وتعد بطولة العين ماسترز جزءاً من سلسلة بطولات الاتحاد الدولي العالمية للريشة الطائرة (فئة سوبر 100)، وتُنظم من قبل اتحاد الإمارات للعبة، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وتستقطب 250 لاعباً ولاعبة من 55 دولة، يتنافسون على نقاط تصنيف مهمة في طريق التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية - لوس أنجلوس 2028.

وأوضح البيان: «تعد هذه النسخة الأولى من نوعها التي تستضيف فيها مدينة العين، مدينة الواحات والثقافة، بطولة بهذا المستوى من بطولات الاتحاد الدولي، لتضيف إلى سحرها الطبيعي والثقافي (من واحات خضراء إلى جبل حفيت الشهير)، بُعداً جديداً من الإثارة والمتعة لعشاق اللعبة والزوار».

من جهتها، قالت رئيسة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، نورة الجسمي: «نفخر باستضافة العين للبطولة الوحيدة ضمن جولات BWF في المنطقة. (العين ماسترز) ليست مجرد منافسة عالمية، بل هي منصة مهمة لنشر اللعبة في الدولة، وإلهام الأجيال الصاعدة من اللاعبين، وتعزيز مكانة الإمارات على خارطة الريشة الطائرة العالمية، وإطلاق الشعار اليوم هو بداية رحلة مثيرة نترقب من خلالها تقديم صورة مشرفة لمدينة العين أمام العالم».

بدوره، قال المدير التنفيذي لقسم الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، طلال الهاشمي: «بطولة العين ماسترز تجسد التزامنا المتزايد في جعل أبوظبي وجهة رائدة للرياضة العالمية، وتعكس رؤيتنا لتطوير رياضة الريشة الطائرة في الدولة، ونحن فخورون بدعم هذا الحدث البارز، ونتطلع إلى آثاره الإيجابية بعيدة المدى على مستقبل اللعبة في الإمارات».

• الشعار يعكس تراث مدينة العين العريق وتطلعاتها المستقبلية.