الامارات | ريال أوفييدو يعود إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد ريال أوفييدو إلى الدرجة الأولى بعد 24 عاماً، إثر تغلبه على ضيفه ميرانديس 3-1 بعد التمديد، أول من أمس، في إياب الدور النهائي لملحق الصعود إلى الدوري الإسباني لكرة القدم، وهبط ريال أوفييدو إلى الدرجة الثانية عام 2001 بعد 13 موسماً متتالياً في النخبة.

وأنهى ريال أوفييدو، بقيادة المدرب الصربي فيليكو باونوفيتش، الذي دافع عن ألوانه خلال فترة هبوطه، الموسم في المركز الثالث، برصيد 75 نقطة بالتساوي مع ميرانديس الرابع فاضطرا إلى خوض ملحق مع راسينغ سانتاندر الخامس، وألميريا السادس.