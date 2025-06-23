الارشيف / اخبار الرياضه

الامارات | ريال أوفييدو يعود إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني

0 نشر
مدريد - أ.ف.ب 0 تبليغ

  • الامارات | ريال أوفييدو يعود إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني 1/2
  • الامارات | ريال أوفييدو يعود إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن ريال أوفييدو يعود إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد ريال أوفييدو إلى الدرجة الأولى بعد 24 عاماً، إثر تغلبه على ضيفه ميرانديس 3-1 بعد التمديد، أول من أمس، في إياب الدور النهائي لملحق الصعود إلى لكرة القدم، وهبط ريال أوفييدو إلى الدرجة الثانية عام 2001 بعد 13 موسماً متتالياً في النخبة.

وأنهى ريال أوفييدو، بقيادة المدرب الصربي فيليكو باونوفيتش، الذي دافع عن ألوانه خلال فترة هبوطه، الموسم في المركز الثالث، برصيد 75 نقطة بالتساوي مع ميرانديس الرابع فاضطرا إلى خوض ملحق مع راسينغ سانتاندر الخامس، وألميريا السادس.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements