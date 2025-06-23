شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وبورتو البرتغالي فى كأس العالم للأندية 2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالإثنين، 23 يونيو 2025 03:00 ص
تترقب جماهير الأهلي موعد مباراة فريقها الأخيرة فى دور المجموعات أمام بورتو البرتغالي، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.
واكتفى الأهلي بحصد نقطة وحيدة من أول جولتين فى دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، ولا يزال يطارد بطاقة التأهل إلى دور الـ16.
وينافس الأهلي فى المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية 2025، بجوار إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.
وأصبح مصير الأهلي ومعه بورتو متوقفاً على نتيجة مباراة إنتر ميامي وبالميراس فى المقام الأول، بحيث أصبح انتهاء لقائهما بالتعادل يعني تأهل الفريقين معاً إلى الدور الثاني، مقابل خروج بطل أفريقيا ومنافسه البرتغالي.
مباراة الأهلي وبورتو فى كأس العالم للأندية تُقام فى الرابعة فجر غدٍ الثلاثاء بتوقيت القاهرة على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.
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وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم للأندية
وستقام المباراة التالية للأهلي أمام بورتو البرتغالى على ملعب ميتلايف أيضا في الرابعة فجر الثلاثاء المقبل، وفي نفس التوقيت سيلتقي إنتر ميامي مع بالميراس.
وكان الأهلي قد استهل مشواره بالتعادل السلبي مع إنتر ميامي في مباراة الافتتاح ، ويحتل الأهلي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن بورتو الثالث ، بينما يتصدر بالميراس بـ 4 نقاط، بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الثاني.
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