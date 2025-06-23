شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وبورتو البرتغالي فى كأس العالم للأندية 2025 والان مع تفاصيل الخبر

تترقب جماهير الأهلي موعد مباراة فريقها الأخيرة فى دور المجموعات أمام بورتو البرتغالي، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

واكتفى الأهلي بحصد نقطة وحيدة من أول جولتين فى دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، ولا يزال يطارد بطاقة التأهل إلى دور الـ16.

وينافس الأهلي فى المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية 2025، بجوار إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي. وأصبح مصير الأهلي ومعه بورتو متوقفاً على نتيجة مباراة إنتر ميامي وبالميراس فى المقام الأول، بحيث أصبح انتهاء لقائهما بالتعادل يعني تأهل الفريقين معاً إلى الدور الثاني، مقابل خروج بطل أفريقيا ومنافسه البرتغالي. موعد مباراة الأهلي وبورتو في كأس العالم للأندية 2025 مباراة الأهلي وبورتو فى كأس العالم للأندية تُقام فى الرابعة فجر غدٍ الثلاثاء بتوقيت القاهرة على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

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وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم للأندية

وستقام المباراة التالية للأهلي أمام بورتو البرتغالى على ملعب ميتلايف أيضا في الرابعة فجر الثلاثاء المقبل، وفي نفس التوقيت سيلتقي إنتر ميامي مع بالميراس.

وكان الأهلي قد استهل مشواره بالتعادل السلبي مع إنتر ميامي في مباراة الافتتاح ، ويحتل الأهلي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن بورتو الثالث ، بينما يتصدر بالميراس بـ 4 نقاط، بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الثاني.