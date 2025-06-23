شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أندية تبحث عن مدرب جديد فى الموسم الجديد.. الزمالك الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبحث 4 أندية عن تعيين مدرب جديد فى الموسم المقبل، بعدما انتهى عقود مدربى الموسم الماضى والاكتفاء بالمدة التى قضوها، لذلك تعمل هذه الأندية للتعاقد مع أسماء جديدة.

وهناك أندية جددت الثقة فى المدربين للموسم الجديد ويأتى فى مقدمتها بيراميدز مع الكرواتى كرونسلاف يوريتيتش، وبتروجت مع سيد عيد، سيراميكا مع على ماهر، البنك الأهلى مع طارق مصطفى، فاركو مع أحمد خطاب، طلائع الجيش مع هيثم شعبان، إنبى مع جمزة الجمل.

بينهما قام 11 ناديا بالتغيير فمنها من تعاقد مع مدربين والبعض الآخر مازال يبحث عن مدرب جديد وهو ما نستعرضه فى التقرير التالى..

الزمالك

بدأ الزمالك الموسم الماضى تحت قيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو ثم إعلن إقالته لسوء النتائج والخروج من الكونفدرالية وفقدان المنافسة فى الدورى، ثم قام بتعيين أيمن الرمادى لباقى الموسم، ويبحث حاليا عن مدرب جديد والأقرب سيكون أجنبيا.

المصرى

وجه مسئولو ناىد المصرى الشكر إلى التونسى أنيس بوجلبان بعد نهاية الموسم بعد ضمان المشاركة فى بطولة الكونفدرالية الموسم المقبل بعد احتلاله المركز الرابع، ويبحث حاليا عن مدرب جديد والأقرب سيكون أجنبيا.

الجونة

رحل علاء عبد العال عن تدريب فريق الجونة بعدما نجح فى الإبقاء على الفريق فى الدورى المصرى وابتعاده عن مراكز الهبوط الذى تم إلغاؤه بعد ذلك وتولى إدارة غزل المحلة، ويبحث الجونة حاليا عن مدرب جديد.

الإسماعيلى

مازال الوضع غامضا فى الإسماعيلى بعد انتهاء عقد تامر مصطفى مع الفريق بنهاية الموسم، وحتى الآن يدرس الإسماعيلى موقفه سواء بالتجديد أو البحث عن مدرب جديد فى انتظار حل أزمة إيقاف القيد.