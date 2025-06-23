شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة المتحدة للرياضة تنشر أبرز اللقطات من احتفالية اليوم الأولمبى العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صفحة الشركة المتحدة للرياضة ، لقطات من احتفالية اليوم الأولمبي العالمي التي نظمتها الشركة المتحدة للرياضة وشركة استادات للاستثمار الرياضي، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في احتفالية اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، والمهندس أحمد عطية نائب رئيس مجلس إدارة استادات، والبطل الأولمبي أحمد الجندي رئيس لجنة اللاعبين وعضو اللجنة الأولمبية المصرية، وبطل مصر وصاحب ذهبية الخماسي الحديث في أولمبياد باريس 2024، وعدد من الأبطال الأولمبيين، وكذلك نجوم منتخب مصر لكرة اليد.



المتحدة للرياضة

جاءت الاحتفالية في إطار الترويج لقيم السلام، التميز، والاحترام التي ترعاها الحركة الأولمبية، وشهدت فقرات متنوعة، تضمنت تكريم عدد من الأبطال، وتأكيدًا على دعم الدولة الكامل للرياضة والرياضيين استعدادًا للمحافل الدولية القادمة، وعلى رأسها أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

في مشاركة استثنائية عبر تقنية "زووم" من رئيس اللجنة الأولمبية الدولية تحدثت الزيمبابوية كيرستي كوفنتري، التي وجهت رسالة تهنئة وتقدير لمصر على تنظيم هذا الحدث العالمي للمرة الأولى، مؤكدة أن مصر أصبحت نموذجًا يحتذى به في دعم الحركة الأولمبية ونشر القيم الرياضية بين الشباب.

كما تحدثت دكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، متمنية مواصلة مسيرة التفوق الرياضي الأولمبي تعظيما لمقاصد الجمهورية الجديدة، كما ألقى البطل الأولمبي أحمد الجندي، الحاصل على الميدالية الذهبية في الخماسي الحديث في أولمبياد باريس ورئيس لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية كلمة، حيث طالب جميع اللاعبين بمضاعفة الجهد للمنافسة واعتلاء منصات التتويج الأوليمبي مع العمل على نشر قيم التسامح والعدل والعمل على تحقيق الإنجاز في وطن يؤمن بأبنائه.

وزير

وزير الرياضة ورئيس اللجنة الاولمبية يكرمان المهندس أحمد عطية نائب رئيس مجلس إدارة استادات



وزير الرياضة ورئيس اللجنة الاولمبية يكرمان أحمد الجندي

وحرص المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، في مطلع كلمته على توجيه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الداعم والملهم والمحفز للرياضة وأبطال مصر الأولمبيين، لافتا إلى أن احتفال اليوم الأولمبي ظهر بشكل متفرد بفضل لمسات لجنة اللاعبين برئاسة البطل أحمد الجندي.

وأوضح إدريس أن حضارة مصر وثقافتها المتميزة تظهر بشكل مبدع في التأهل للأولمبياد، فضلا عن مضاعفة التعاون والشراكة مع وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وإن شاء الله سنعمل من أجل استمرار العمل الجاد والنجاح وبلغة السباحة سوف نشتغل مع الوزارة ذراع بذراع من أجل تقدم الرياضة المصرية وازدهارها وتفوقها.

كما ثمّن ياسر إدريس على الحضور الواسع من جانب رموز وأبطال مصر الأولمبيين ومشاركتهم الإيجابية في احتفال اليوم الأوليمبي.

وشدد إدريس على أن اللجنة تعمل على تهيئة المناخ المناسب للأبطال الرياضيين لمواصلة الإنجازات ورفع علم مصر في كافة المحافل الدولية خلال السنوات القادمة.

جانب من الاحتفالية



وزير الرياضة وزير الرياضة



المهندس ياسر ادريس رئيس اللجنة الاولمبية

المهندس ياسر ادريس رئيس اللجنة الاولمبية



وزير الرياضة وزير الرياضة



احمد الجندي



المهندس أحمد عطية نائب رئيس مجلس إدارة استادات