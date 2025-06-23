شكرا لقرائتكم خبر عن مروان عطية: حزين لغيابى عن مباراة بورتو.. وفرصة الأهلى قائمة فى التأهل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مروان عطية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق جاهز لمواجهة بورتو البرتغالي المقرر لها غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى في كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف عطية، في تصريحاته للموقع الرسمي: على المستوى الشخصي أنا حزين بسبب غيابي عن مواجهة بورتو، وتمنيت أن أكون متواجدًا مع الفريق، لكن الجميع على قدر المسؤولية وعلى قلب رجل واحد.

وأكد لاعب الأهلي أن فرصة الفريق ما زالت قائمة في التأهل إلى دور الـ16 بكأس العالم للأندية، وسيتم الدفاع عن حظوظه بكل قوة في المباراة المقبلة أمام بورتو.

وأشار عطية إلى تحضير الجهاز الفني للمباراة من خلال دراسة نقاط القوة للفريق المنافس ونقاط الضعف التي يسعى إلى استغلالها، وشدد على أن لكل مباراة ظروفها الخاصة، وأن لاعبي الأهلي في أتم الجاهزية لمواجهة بورتو.

واختتم مروان عطية تصريحاته بتوجيه رسالة إلى الجماهير، أكد خلالها تقدير كافة منظومة الفريق لمساندتهم لهم في أي مكان يتواجدون به، خاصة في بطولة العالم بأمريكا، وأن لاعبي الفريق سيبذلون أقصى جهد في مباراة بورتو ويكونون على قدر ثقة الجماهير.

ويخوض لاعبو النادى الأهلي، المران الرئيسي استعدادا لمواجهة بورتو البرتغالى على ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي الأمريكية في الرابعة فجر الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، فى ختام دور المجموعات لمنافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية.

ويبحث فريق الأهلي عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام بورتو البرتغالي في الرابعة فجر الثلاثاء، من أجل تعزيز موقفه وزيادة حظوظه في الصعود إلى دور الـ16 لبطولة كأس العالم للأندية، بعدما اكتفى بنقطة يتيمة من المباراتين الماضيتين بعد التعادل مع إنتر ميامي والخسارة من بالميراس.

واكتفى الأهلي بحصد نقطة وحيدة من أول جولتين في دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، ولا يزال يطارد بطاقة التأهل إلى دور الـ16، وينافس الأهلي فى المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية 2025، بجوار إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

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ترتيب مجموعة الأهلي

بالميراس - 4 نقاط (فارق أهداف +2)

إنتر ميامي - 4 نقاط (فارق أهداف +1)

بورتو - نقطة واحدة (فارق أهداف -1)

الأهلي - نقطة واحدة (فارق أهداف -2)

وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم للأندية.