شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوبير: مباراة بورتو صعبة وتعاهدنا على تقديم أقصى جهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، أن مواجهة فريق بورتو البرتغالي غدًا في كأس العالم للأندية ستكون صعبة، خاصة أنها أمام منافس كبير، مشيرًا إلى أن جميع اللاعبين في حالة تركيز كاملة من أجل تقديم أداء قوي يليق بالنادي.

وقال مصطفي شوبير، في تصريحات للموقع الرسمي: نسعى لبذل أقصى ما لدينا حتى اللحظة الأخيرة، ونستعد جيدًا نظرًا لأهمية المباراة وقوة المنافس.

واختتم شوبير تصريحه قائلاً: نعد جماهير الأهلي بأن نقدم أفضل ما لدينا، وبتركيز كامل كعادتنا دائمًا. ونطالبهم بأن يكونوا دائمًا خلفنا، فهم الداعم الأول لنا، وهذا أكبر حافز يدفعنا لإسعادهم ورفع اسم نادينا في كل البطولات.

ويخوض لاعبو النادى الأهلي المران الرئيسي استعدادا لمواجهة بورتو البرتغالى على ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي الأمريكية في الرابعة فجر الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، فى ختام دور المجموعات لمنافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية.

ويبحث فريق الأهلي عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام بورتو البرتغالي في الرابعة فجر الثلاثاء، من أجل تعزيز موقفه وزيادة حظوظه في الصعود إلى دور الـ16 لبطولة كأس العالم للأندية، بعدما اكتفى بنقطة يتيمة من المباراتين الماضيتين بعد التعادل مع إنتر ميامي والخسارة من بالميراس.

واكتفى الأهلي بحصد نقطة وحيدة من أول جولتين في دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، ولا يزال يطارد بطاقة التأهل إلى دور الـ16، وينافس الأهلي فى المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية 2025، بجوار إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

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ترتيب مجموعة الأهلي

بالميراس - 4 نقاط (فارق أهداف +2)

إنتر ميامي - 4 نقاط (فارق أهداف +1)

بورتو - نقطة واحدة (فارق أهداف -1)

الأهلي - نقطة واحدة (فارق أهداف -2)

وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم للأندية.