عطية الله: سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز على بورتو وإسعاد الجماهير

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القاهرة - سامية سيد - قال يحيى عطية الله، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق سيبذل قصارى جهده لتحقيق الفوز على بورتو البرتغالي، في المباراة المقررة فجر غدٍ الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف عطية الله: نخوض مباراة صعبة أمام بورتو، وتم التحضير لهذه المواجهة بشكل جيد من خلال دراسة الفريق البرتغالي وتحديد نقاط قوته ونقاط ضعفه التي نسعى إلى استغلالها لتحقيق الفوز.

وأكد لاعب الأهلي جاهزية الفريق لتحقيق نتيجة تُسعد جماهيره في كأس العالم للأندية المقامة بالنظام الجديد للمرة الأولى، ووجه يحيى عطية الله الشكر إلى جماهير الأهلي على مساندتهم ودعمهم للفريق، في كل المواقف مما يحمل كافة اللاعبين مسؤولية تحقيق النتائج التي تُسعدهم.

ويخوض لاعبو النادى الأهلي، المران الرئيسي استعدادا لمواجهة بورتو البرتغالى على ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي الأمريكية في الرابعة فجر الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، فى ختام دور المجموعات لمنافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية.

ويبحث فريق الأهلي عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام بورتو البرتغالي في الرابعة فجر الثلاثاء، من أجل تعزيز موقفه وزيادة حظوظه في الصعود إلى دور الـ16 لبطولة كأس العالم للأندية، بعدما اكتفى بنقطة يتيمة من المباراتين الماضيتين بعد التعادل مع إنتر ميامي والخسارة من بالميراس.

واكتفى الأهلي بحصد نقطة وحيدة من أول جولتين في دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، ولا يزال يطارد بطاقة التأهل إلى دور الـ16، وينافس الأهلي فى المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية 2025، بجوار إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

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ترتيب مجموعة الأهلي

بالميراس - 4 نقاط (فارق أهداف +2)

إنتر ميامي - 4 نقاط (فارق أهداف +1)

بورتو - نقطة واحدة (فارق أهداف -1)

الأهلي - نقطة واحدة (فارق أهداف -2)

وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم للأندية.