شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام الشاطر: الأهلى محتاج 5 صفقات وديانج مختلف وغياب إمام مؤثر جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إسلام الشاطر لاعب الأهلى السابق، أن الأهلى يحتاج 5 صفقات فى الانتقالات الصيفية الحالية، وأرى أن تواجد ديانج فى التشكيل ضرورى جدا وهو مختلف عن الثنائى مروان عطية وحمدى فتحى.

وقال إسلام الشاطر، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون" المذاع على قناة أون سبورتس: "إمام عاشور أحسن لاعب فى مصر وغيابه أثر كثيرا على النادى الأهلى، لأنه بيقدم حلول كثيرة لكل اللاعبين، وعنده القدرة على الخروج بالكرة من أى مكان".

وأضاف: "أليو ديانج هو لغز مش عارف ليه مش بيلعب، وهو مختلف عن الثنائى مروان عطية وحمدى فتحى، لأنهما شبه بعض، وهما لاعبان كبيران جدا، ولكن ديانج قوة كبيرة جدا وأتطور جدا فى السعودية والوحيد اللى ممكن يتقدم بالكرة من العمق ويعوض بعض مهام إمام عاشور".

وتابع: "الأهلى محتاج 5 صفقات مهاجم وظهير أيمن وظهير أيسر ومدافعين، وأسامة فيصل مهاجم البنك الأهلى لاعب كبير جدا وسيفرق كثيرا مع الأهلى ويفيده جدا".

وتابع: "تشكيل الأهلى من وجهة نظرى أمام بورتو البرتغالى، محمد الشناوى فى حراسة المرمى، أمامه محمد هانى يمين والعش شمال وياسر إبراهيم وأشرف دارى "مع التحفظ عليه" أمامهم حمدى فتحى وديانج ومحمد على بن رمضان، وتريزيجيه وزيزو ووسام أبو على.

واختتم: "محتاج أشوف تريزيجيه يعمل اللى كان بيعمله مع المنتخب، لكنه لم يقدم المستوى المطلوب حتى الآن، وأتمنى عودة مدير الكرة فى النادى الأهلى لأنه ضرورى جدا".