شكرا لقرائتكم خبر عن مشادة فى المؤتمر الصحفى لنزال القرن بين بطلى العالم كانيلو وكروفورد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

في حدث غير متوقع، تحول المؤتمر الصحفي لنزال القرن بين بطل العالم المكسيكي، كانيلو ألفاريز، وخصمه الأمريكي الشرس، تيريل "تيرينس" كروفورد، إلى مشهد فوضوي؛ بسبب مشادة عنيفة بين البطلين، أثناء التحدى وجها لوجه.

وكان المؤتمر الصحفي الذي أقيم في مدينة لاس فيجاس الأمريكية، يهدف إلى تسليط الضوء على المباراة التاريخية المنتظرة بين بطل الوزن المتوسط كانيلو، بطل العالم في عدة أوزان، وكروفورد، البطل في وزن الو welterweight، حيث كان من المفترض أن يتبادل الاثنان الحديث حول استعدادهما للمباراة التي من المتوقع أن تكون واحدة من أكثر نزالات الملاكمة إثارة في السنوات الأخيرة.

لكن الأمور خرجت عن السيطرة عندما بدأ التوتر بين البطلين يتصاعد بشكل ملحوظ خلال الجزء الأخير من المؤتمر، حيث دخل كروفورد في مشادة كلامية عنيفة مع كانيلو، الأمر الذي أدى إلى تدخل الأمن لتفريق الحشد والحد من التصعيد.

أثناء الحادث، بدا كانيلو غاضبًا وأطلق بعض التعليقات الساخرة على كروفورد، فيما رد الأخير بكلمات أكثر حدة واتهامات قاسية، مما جعل الأجواء مشحونة بشكل غير مسبوق في مثل هذه الفعاليات.

يذكر أن المباراة المرتقبة بين كانيلو وكروفورد ستكون واحدة من أبرز نزالات الملاكمة هذا العام، حيث يلتقي البطل المكسيكي مع خصمه الأمريكي في صراع من أجل الهيمنة على عرش الملاكمة العالمية، ويأمل عشاق الملاكمة أن تكون المواجهة أكثر ترتيبًا وتنظيمًا داخل الحلبة.