شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تحرك الأهلى لخوض المران الرئيسى استعدادا لمواجهة بورتو فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرك منذ قليل، لاعبو النادى الأهلي، إلى ملعب مدرسة بينجري بمدينة نيوجيرسي لخوض المران الرئيسي استعدادا لمواجهة بورتو البرتغالى على ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي الأمريكية في الرابعة فجر الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، فى ختام دور المجموعات لمنافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية.

يبحث فريق الأهلي عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام بورتو البرتغالي في الرابعة فجر الثلاثاء، من أجل تعزيز موقفه وزيادة حظوظه في الصعود إلى دور الـ16 لبطولة كأس العالم للأندية، بعدما اكتفى بنقطة يتيمة من المباراتين الماضيتين بعد التعادل مع إنتر ميامي والخسارة من بالميراس.

واكتفى الأهلي بحصد نقطة وحيدة من أول جولتين في دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، ولا يزال يطارد بطاقة التأهل إلى دور الـ16، وينافس الأهلي فى المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية 2025، بجوار إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

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ترتيب مجموعة الأهلي

بالميراس - 4 نقاط (فارق أهداف +2)

إنتر ميامي - 4 نقاط (فارق أهداف +1)

بورتو - نقطة واحدة (فارق أهداف -1)

الأهلي - نقطة واحدة (فارق أهداف -2)

وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم للأندية



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