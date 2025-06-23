مونديال الأندية: ريال يتجاوز النقص العددي ويحقق فوزه الأول بقيادة ألونسو

الرياص - اسماء السيد - الولايات المتحدة : حقق ريال مدريد الإسباني فوزه الأول بقيادة مدربه الجديد لاعب وسطه السابق شابي ألونسو وجاء على حساب باتشوكا المكسيكي 3 1 الأحد رغم اكماله اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقائق الأولى، وذلك في الجولة الثانية للمجموعة الثامنة من مونديال الأندية لكرة القدم بحلته الجديدة الموسعة المقامة في الولايات المتحدة.

على ملعب "بانك أوف أميركا" في تشارلوت بولاية كارولاينا الشمالية، جدد ريال، الفائز باللقب خمس مرات قياسية في الصيغة القديمة، تفوقه على باتشوكا الذي خسر أمام النادي الملكي بثلاثية نظيفة في نهائي كأس إنتركونتيننتال في كانون الأول/ديسمبر الماضي، ليحقق انتصاره الأول بقيادة ألونسو، خليفة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بعدما تعادل افتتاحا مع الهلال السعودي 1 1 في لقاء أضاع في ثوانيه الأخيرة ركلة جزاء.

وبغياب نجمه الفرنسي كيليان مبابي الذي لم يشارك أيضا ضد الهلال بسبب التهاب في المعدة والأمعاء، تصدر ريال المجموعة موقتا برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة أمام ريد بول سالزبورغ النمسوي الذي يلتقي لاحقا مع الهلال في واشنطن.

في المقابل، فقد الفريق المكسيكي الأمل بالحصول على إحدى البطاقتين المؤهلتين إلى ثمن النهائي بتلقيه الهزيمة الثانية بعدما خسر افتتاحا أمام سالزبورغ 1 2.

وكانت بداية باتشوكا واعدة واقترب جدا من افتتاح التسجيل لكن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا تألق في صد تسديدة الفنزويلي سالومون روندون (3) الذي وجه ضربة قاسية للنادي الملكي حين انتزع خطأ من راوول أسينسيو خلال توجهه للانفراد بالمرمى، ما أدى إلى نيل الأخير بطاقة حمراء واضطرار فريقه لإكمال اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 7.

وزاد باتشوكا من ضغطه للاستفادة من النقص العددي وهدد مرمى كورتوا في أكثر من مناسبة، أبرزها في الدقيقة 18 حين تألق الحارس البلجيكي في صد محاولتين على التوالي للبرازيلي كينيدي وألن باوتيستا.

لكن ورغم النقص العددي، تمكن ريال من افتتاح التسجيل إثر هجمة مرتدة سريعة وتمريرة من فران غارسيا إلى الإنكليزي جود بيلينغهام الذي أطلق الكرة في الشباك (35).

وقبيل انتهاء الشوط الأول وبعدما حرم كورتوا الفريق المكسيكي من إدراك التعادل بصده تسديدة كينيدي (42)، رد فريق ألونسو وعزز بالهدف الثاني بعد عرضية من الوافد الجديد الإنكليزي ترنت ألكسندر أرنولد باتجاه غونسالو غارسيا الذي حضر الكرة للتركي أردا توران، فسددها الأخير في الشباك (43).

وحاول باتشوكا العودة إلى اللقاء في الشوط الثاني وحصل على بعض الفرص لاسيما عبر كينيدي، لكن الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي وجه له الضربة القاضية حين أضاف الهدف الثالث لريال في الدقيقة 70 بعدما وصلته الكرة من البديل المغربي إبراهيم دياس.

وعادت الحياة بعض الشيء إلى باتشوكا بتقليصه الفارق في الدقيقة 80 بتسديدة من مشارف المنطقة لإلياس مونتييل تحولت من الفرنسي أوريليان تشواميني وخدعت حارسه كورتوا.