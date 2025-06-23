شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام الشاطر: صفقات الأهلى لم تقدم المردود المنتظر ومواجهة بورتو ستكون مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إسلام الشاطر لاعب الأهلى السابق، أن مباراة الأهلى وبورتو البرتغالى ستكون مختلفة عن مواجهتى إنتر ميامى وبالميراس البرازيلى فى كأس العالم للأندية، وصعب تقييم خوسيه ريبيرو.

وقال إسلام الشاطر، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون" المذاع على قناة أون سبورتس: من حق الجمهور إنه يزعل ويقول ما يريد، لأنه فى أوقات الفوز بيتغنى بكل اللاعبين".

وأضاف إسلام الشاطر: "لما تبص للمباريات بالعقل والمنطق هتلاقى أن الأهلى قدم شوط أول أمام إنتر ميامى قوى جدا وأهدر العديد من الفرص كانت كفيلة بإنهاء المباراة، ولكن الشوط الثانى كان أقل كتير من الأهلى، ولو كان سجل كانت المباراة هتختلف".

وتابع: "مباراة بورتو البرتغالى ستكون مختلفة عن مباراتى إنتر ميامى وبالميراس البرازيلى، والفوز هو الأهم فى المباراة، ويجب أن نتمسك بالأمل لآخر لحظة".

واستطرد: "ما ينفعش إننا نقيم المدرب فى ماتشين وهو لسه جاى من أسبوع قبل البطولة ولسه بيتعرف على اللاعبين، ومن الصعب تقييم أداء الجهاز الفنى واللاعبين فى كأس العالم للأندية، والانتقادات يجب أن تكون فنية بدون تجريح ولا تقليل من حد، يعنى مثلا لو سألت محمد هانى نفسه هيقولك أن مباراة بالميراس كان يجب أن يقدم أكثر من ذلك".

واختتم: "تريزيجيه وزيزو ومحمد على بن رمضان لم يقدموا المردود الفنى المنتظر منهم، وهم لاعبون كبار جدا وسيكونون إضافة قوية للأهلى فى الفترة المقبلة".