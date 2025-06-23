شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 22 – 6 – 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 22 – 6 – 2025 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: تحديد موعد انطلاق معسكر منتخب مصر المقبل، وترحيب الزمالك برحيل لاعبيه الأجانب باستثناء لاعب واحد.

عطية الله يستمر في قيادة الجبهة اليسرى للأهلي أمام بورتو بمونديال الأندية

اقترب المغربي يحيى عطية الله ظهير أيسر الأهلي من قيادة الجبهة اليسرى لفريقه في مباراته أمام فاركو في الرابعة فجر الثلاثاء المقبل بختام دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

وزير الرياضة يلتقى الخبير "رسلانبيك" لدعم خطط إعداد منتخب المصارعة لأولمبياد 2028

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالخبير الأجنبي "رسلانبيك" – قرغيزستاني الجنسية – والذي تم التعاقد معه من قبل الاتحاد المصري للمصارعة لتولي مهام الإشراف الفني على منتخبات المصارعة الحرة.

منتخب مصر يحدد أول سبتمبر موعدا لانطلاق معسكره استعدادًا لتصفيات كأس العالم

يستعد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، لوضع اللمسات الأخيرة على ترتيبات المعسكر المقبل للفراعنة، والذي تقرر انطلاقه فى الأول من سبتمبر المقبل.

زيزو وبن شرقي يقتربان من قيادة جناحي الأهلي أمام بورتو فى مونديال الأندية

ارتفعت حظوظ الثنائي أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي فى قيادة مركز الجناحين فى تشكيل الأهلي أمام بورتو البرتغالي فى الرابعة فجر الثلاثاء المقبل، في ختام دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، باعتبارها أبرز الخيارات المطروحة أمام الجهاز الفني للعب في مركز الجناحين.

الاتحاد السكندري يبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد الأربعاء المقبل

حدد مسئولو نادي الاتحاد السكندري الأربعاء المقبل 25 يونيو موعداً لانطلاق فترة الإعداد تحضيرا لخوض منافسات الموسم الجديد 2025 / 2026، بعد فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبين عقب نهاية الموسم الماضي.

نور الشربيني: رفضت عروض التجنيس ولن ألعب إلا لمصر

كشفت البطلة المصرية نور الشربيني عن تلقيها عروضاً للتجنيس في وقت سابق، مؤكدة أنها رفضت تلك العروض وتمسكت باللعب باسم مصر فى المحافل الدولية، وأشارت البطلة المصرية إلى أن الوقت لن يكون كافياً لخطف المواهب المصرية بعروض التجنيس قبل أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

الزمالك يفتح الباب أمام رحيل الأجانب بشرط.. وبنتايج الاستثناء الوحيد

فتح مسئولو نادى الزمالك باب الرحيل أمام اللاعبين الأجانب فى الفريق الكروى الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، باستثناء المغربى محمود بنتايج الذى تم تفعيل بند شرائه بشكل نهائى من سانت اتيان الفرنسى.

الأهلي يتقدم بالتعازي إلى نادي مولودية الجزائر فى وفاة مشجعي الفريق

تقدم مجلس إدارة النادي الأهلي وأعضاء وجماهير الأهلي بخالص التعازي والمواساة إلى نادي مولودية الجزائر الشقيق، ومجلس إدارته وجماهيره، في وفاة عدد من مشجعي الفريق، داعين المولى -عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويدخلهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.