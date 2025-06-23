شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى وبورتو البرتغالى والان مع تفاصيل الخبر

عقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وفريق بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية 2025، بملعب «ميتلايف» الذي يستضيف لقاء الفريقين.

حضر الاجتماع، المهندس خالد مرتجي، رئيس بعثة الأهلي، ومحمد يوسف المدير الرياضي، وسمير عدلي المدير الإداري، وحنان الزيني منسق البعثة، والدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، واللواء علاء صلاح المنسق الأمني للفريق، ومحمد أسامة إداري الفريق، ونيرة علي مدير التسويق بشركة الأهلي لكرة القدم، وأحمد الطوخي مدير إدارة تفعيل حقوق الرعاية بشركة الأهلي لكرة القدم، كما حضر أيضًا مراقب المباراة ومسئولو بورتو البرتغالي، وكذلك مسئولو الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

شهد الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، فيما يرتدي حارس مرماه الطاقم الأخضر كاملًا، بينما يرتدي بورتو البرتغالي القميص الأزرق في الأبيض، والشورت الأزرق والجوارب البيضاء في الزرقاء، بينما يرتدي الحارس الطاقم الرمادي.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.