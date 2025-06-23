شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبحث عن الفوز الأول أمام أندية أوروبا فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النادى الأهلي الاستعداد لمواجهة بورتو البرتغالى على ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي الأمريكية في الرابعة فجر الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، فى ختام دور المجموعات لمنافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية.

الفوز الأول

وستكون مباراة بورتو البرتغالى هى المواجهة الثالثة للأهلى أمام الأندية الأوروبية، حيث سبق أن واجه الأهلى ناديين من أوروبا فى كأس العالم للأندية، ولم ينجح فى تحقيق نتيجة إيجابية، حيث خسر المباراتين، سجل هدفا خلالهما واستقبل 6 أهداف.

ونستعرض مباريات الأهلى أمام أندية أوروبا فى كأس العالم للأندية قبل بورتو:



الأهلى 0 / 2 بايرن ميونخ "نصف النهائى"

أول مباراة للأهلى مع أندية أوروبا كانت فى كأس العالم للأندية 2020 /2021، أمام بايرن ميونخ وخسرها الأهلى بهدفين نظيفين، وذلك بعد الفوز على الدحيل بهدف حسين الشحات، وأنهى هذه النسخة بالفوز بالبرونزية على حساب بالميراس البرازيلى بركلات الترجيح 3 /2.



الأهلى 1 /4 ريال مدريد "نصف النهائى"

ثانى مواجهة للأهلى مع الأندية الأوربية فى كأس العالم 2022/ 2023، كانت أمام ريال مدريد وانتهت بخسارة الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدف سجله على معلول من ركلة جزاء، واحتل الأهلى المركز الرابع فى هذه النسخة بعد الهزيمة من فلامينجو 4 /2.