شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل المثلوثى: الزمالك لا يريد التجديد للاعب.. وحمزة حزين لعدم تعامله مثل معلول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد سلامة وكيل التونسى حمزة المثلوثى، أن الزمالك لا يرغب فى تجديد عقد حمزة المثلوثى ولا يوجد أى اتصال من أى مسئول باللاعب حتى الآن، وهو متواجد حاليا فى الإمارات لاستكمال تأهيله.

وقال محمد سلامة فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون" المذاع على قناة أون سبورتس: "المثلوثى فى الإمارات فى الفترة الأخيرة من مرحلة التأهيل، وسيبقى فى الإمارات لمدة شهرين، وسيكون جاهزا للمباريات آخر سبتمبر".

وأضاف وكيل حمزة المثلوثى: "لا توجد نية لتجديد عقد المثلوثى مع الزمالك، ولا يوجد أى اتصال من إدارة الزمالك ومن الواضح أنه لا توجد أى رغبة فى تجديد عقده".

وتابع: "حمزة المثلوثى سيكون جاهزا للعودة للملاعب بنسبة 100% فى آخر شهر سبتمبر المقبل، ووضعية اللاعب هذه ستصعب من وجود عروض للاعب، وعلى الرغم من ذلك هناك ناد أفريقي كبير يرغب فى التعاقد معه".

وأوضح: "حمزة حزين جدا من تعامل الزمالك معه، على عكس مع حدث مع على معلول والأهلى، عندما تعرض للإصابة الأهلى جدد عقده لمدة موسم لكى يتعافى اللاعب فى النادى على عكس ما حدث مع المثلوثى والزمالك وهو ما أحزن اللاعب".