شكرا لقرائتكم خبر عن ريبيرو: ستشاهدون أداء قويا للأهلى.. وكل الاحتمالات واردة أمام بورتو والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي، أن فريقه سيفعل كل ما لديه ليظهر بشكل مميز أمام بورتو البرتغالي فجر الثلاثاء في كأس العالم للأندية.

قال ريبيرو، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "سنحاول الفوز على بورتو والتأهل للدور الثاني، لدينا تصميم على ذلك ونجتهد، وسنواصل المحاولة، وأول مباراة ضد ميامي فرضنا فيها طريقة لعبنا في الشوط الأول والمشهد اختلف في الشوط الثاني".

وأضاف: "المباراة الثانية كان شكل الفريق مختلف تماما وفي البداية سيطرنا على اللعب والشوط الأول كان ممتازا وكنت سعيدا بالأداء، لكن الشوط الثاني لم نتمكن من السيطرة على اللعب واتباع نفس الأسلوب، ويجب أن نتأكد أن هذا الأمر لن يحدث معنا مجددا، وأن ندرك أن الوقت ضيق جدا أمامنا وعلينا أن نتأكد من اللعب بشكل متماسك".

وتابع: "سعيد جدا وفخور بأسلوب التعاون بين اللاعبين ونعرف أن مثل هذه المباريات تحسم بتفاصيل صغيرة ومهمة جدا، وقد يكون الأداء ليس هو الأفضل لكني على العلم تماما بكافة الجوانب الإيجابية التي حققناها حتى الآن، وأمام بورتو كل الاحتمالات واردة".

واستطرد: "جئنا إلى هنا لنفعل كل ما هو في مقدرتنا لندافع عن فريقنا، ومرة ثانية أؤكد أنكم ستشاهدون أداء قويا جدا غدا".

وبسؤاله عن غياب مروان عطية قال: "لدينا 28 لاعبا في القائمة وكأس العالم بطولة بها ظروف مختلفة نمر بها، وبطبيعة الحال لن يتمكن الجميع من المشاركة ولدينا من التأكيد ما يكفي على جودة وحماس اللاعبين للظهور بشكل جيد".

واختتم ريبيرو تصريحاته قائلا: "يجب أن ننظر للمستقبل بتفاؤل، ونحاول حل الأزمات وتجاوز العقبات لنتأكد من قدرتنا على التنافس، وأنا مع الأهلي منذ أسبوعين، وشاهدت مستوى من الكفاءة والخبرة كبيرة جدا للاعبين اعتادوا على الفوز".