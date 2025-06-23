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العويران: الأهلى أضاع فرصة تاريخية بمونديال للأندية.. وتمنيت انتقال زيزو إلى الشباب

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العويران: الأهلى أضاع فرصة تاريخية بمونديال للأندية.. وتمنيت انتقال زيزو إلى الشباب

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القاهرة - سامية سيد - كتب - هيثم عويس

الأحد، 22 يونيو 2025 11:16 م

تحدث سعيد العويران نجم منتخب السابق، عن مستوى النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025 حتى الآن قبل مواجهة بورتو.

وقال العويران خلال فى تصريحات تليفزيونية: "النادي الأهلي أضاع فرصة تاريخية في بطولة كأس العالم للأندية بعد التعادل ضد إنتر ميامي الأمريكي" فى الجولة الأولى، مؤكدا أن فرص الأهلي صعبة لأنه يحتاج للفوز أمام بورتو بفارق أكثر من هدف، لكن الفريق قادر على تحقيق الفوز في المواجهة، لأنه لديهم العديد من اللاعبين المميزين".

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واختتم هداف منتخب السعودية الأسبق حديثه قائلًا: "غياب إمام عاشور أثر بالسلب على أداء الأهلي أمام بالميراس البرازيلى، ومن وجهة نظري زيزو لم يتأقلم حتى الآن، ويحتاج وقتا من أجل الانسجام مع الأهلي، وكنت أتمنى انتقاله إلى الشباب السعودي".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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