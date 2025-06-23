شكرا لقرائتكم خبر عن العويران: الأهلى أضاع فرصة تاريخية بمونديال للأندية.. وتمنيت انتقال زيزو إلى الشباب والان مع تفاصيل الخبر

تحدث سعيد العويران نجم منتخب السعودية السابق، عن مستوى النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025 حتى الآن قبل مواجهة بورتو.

وقال العويران خلال فى تصريحات تليفزيونية: "النادي الأهلي أضاع فرصة تاريخية في بطولة كأس العالم للأندية بعد التعادل ضد إنتر ميامي الأمريكي" فى الجولة الأولى، مؤكدا أن فرص الأهلي صعبة لأنه يحتاج للفوز أمام بورتو بفارق أكثر من هدف، لكن الفريق قادر على تحقيق الفوز في المواجهة، لأنه لديهم العديد من اللاعبين المميزين".

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واختتم هداف منتخب السعودية الأسبق حديثه قائلًا: "غياب إمام عاشور أثر بالسلب على أداء الأهلي أمام بالميراس البرازيلى، ومن وجهة نظري زيزو لم يتأقلم حتى الآن، ويحتاج وقتا من أجل الانسجام مع الأهلي، وكنت أتمنى انتقاله إلى الشباب السعودي".