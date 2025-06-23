شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى: سعدت بالتواجد مع أساطير الكرة.. وفوز الأهلى الأهم بعيدا عن التأهل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عصام الحضرى مدرب حراس منتخب مصر السابق، أنه كان سعيدا جدا بالتواجد مع أساطير كرة القدم خلال بطولة كأس العالم للأندية، وأن الأهلى قادر على الفوز على بورتو.

وقال عصام الحضرى فى مداخلة فيديو مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون" المذاع على قناة أون سبورتس: "الحمد لله تواجدى مع أساطير كرة القدم بفضل لعبى لمنتخب مصر والأهلى ووادى دجلة والإسماعيلى وكل الأندية التى لعبت لها، وهى السبب أن أتواجد ضمن 10 أساطير للكرة".

وتابع حارس المنتخب السابق: "الكل هنا يشيد بالنادى الأهلى وجماهيره وترشيحه للفوز بالمباريات ولكن التوفيق لم يحالفه".

وعن محمد الشناوى، قال: "الشناوى عامل مباريات رائعة وقدم مستويات مميزة وكان نجم المباراة الأولى، وفى المباراة الثانية لا يتحمل مسئولية الهدفين، ووجود مصطفى شوبير بديلا له يمنح القوة والتركيز للشناوى، فالشناوى حارس مميز وشوبير هو المستقبل".

وأضاف: "الأهلى لازم يفكر فى تحقيق الفوز على بورتو البرتغالى أولا، ولا يفكر فى نتيجة إنتر ميامى وبالميراس، الأهم هو تحقيق الفوز على نادى أوروبى وإثبات نفسهم للعالم كله أنهم لاعبون على مستويات عالية".

وتابع: "خروج اللاعبين من المعسكر لشرب القهوة واشتراء بعض الأشياء لأسرتهم شىء طبيعى ولا يؤثر على تركيز اللاعبين، بالعكس سيكون له طابع جيد للاعبين".