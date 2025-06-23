شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن انطلاق أكاديميات كرة القدم بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

أعلن نادي الزمالك عن انطلاق أكاديميات كرة القدم في دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن خطة مجلس إدارة النادي، برئاسة حسين لبيب، للتوسع في إنشاء الأكاديميات داخل مصر وخارجها.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في أحد الفنادق الكبرى بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتم خلاله الإعلان عن افتتاح أول أكاديمية رسمية للنادي في إمارة أبو ظبي، على أن يشهد المستقبل القريب تدشين أكاديميات أخرى في عدة مناطق بالإمارات، في إطار خطة استراتيجية متكاملة لاكتشاف المواهب وتصدير هوية الزمالك الكروية عالميًا.

وشهد المؤتمر حضور عدد من الشخصيات البارزة، على رأسهم: أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وحازم إمام، نجم الزمالك السابق، وزياد البارودي، مدير أكاديميات النادي، وأحمد غانم سلطان، مدير أكاديميات الزمالك في دولة الإمارات.

وأعرب أحمد سليمان وحازم إمام وزياد الباردوي خلال كلماتهم عن سعادتهم الكبيرة بهذه الخطوة التاريخية، مؤكدين أن افتتاح أكاديمية الزمالك في الإمارات يُعد امتدادًا طبيعيًا لاسم القلعة البيضاء خارج مصر، ويعكس حجم الثقة في اسم النادي وتاريخه الكبير.