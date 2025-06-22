شكرا لقرائتكم خبر عن السوبر المصرى فى أزمة.. أجندة مزدحمة تعرقل إقامته قبل 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات مصير بطولة السوبر المصري الذي يشارك فيه الأهلي والزمالك وسيراميكا وبيراميدز معلقًا، في ظل التحديات الكبيرة التي تفرضها الأجندة المزدحمة للبطولات الأفريقية، مما يجعل إقامة البطولة قبل نهاية عام 2025 أمرًا صعبًا للغاية.

يأتي هذا التعقيد بعد تحديد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) مواعيد بطولتي كأس الأمم الأفريقية 2025 ودوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي تتداخل بشكل كبير مع أي تواريخ مقترحة لإقامة السوبر المصري.

وتتسبب هذه الأجندة المزدحمة بالتزامن مع كأس العرب وكأس أمم أفريقيا في إرباك كبير للاتحاد المصري لكرة القدم والأندية المشاركة، حيث يصعب إيجاد نافذة زمنية مناسبة تسمح بإقامة البطولة دون التأثير على استعدادات الأندية لمشاركاتها القارية والمحلية.

وتشير التوقعات إلى أن إقامة السوبر المصري قد يتم تأجيلها إلى عام 2026، في حال استمرت صعوبة التنسيق مع المواعيد القارية.

وأرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابات رسمية إلى الأندية الأربعة المشاركة في بطولات الأندية الأفريقية للموسم الجديد، وهي: الأهلي وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا، والزمالك والمصري في كأس الكونفدرالية، تتضمن المواعيد الرسمية لمباريات البطولتين، وفقًا للجدول الذي أعلنه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).

وتقرر أن تنطلق بطولتا دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية في سبتمبر 2025، وذلك بسبب إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين في أغسطس المقبل.