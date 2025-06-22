شكرا لقرائتكم خبر عن بيكهام يقود دفاع الأهلى أمام بورتو فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

اقترب أحمد رمضان بيكهام مدافع الأهلي من التواجد في التشكيل الأساسي لفريقه وقيادة الدفاع بجوار ياسر إبراهيم، في مباراة بورتو البرتغالي في الرابعة فجر الثلاثاء المقبل، في ختام دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

ولم يشارك بيكهام في مباراة انتر ميامي بضربة البداية لمونديال الأندية، فيما شارك بديلا في مباراة بالميراس البرازيلي وظهر بشكل جيد، خاصة مع اقتراب غياب أشرف داري بسبب شكواه من الإصابة في المباراة الأخيرة.

على جانب آخر، يقام مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذي على ملعب مدرسة بينجري بمدينة نيوجيرسي اليوم، استعدادًا لمباراة بورتو البرتغالي في بطولة كأس العالم للأندية، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت أمريكا - الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت القاهرة، سيكون مفتوحًا لمدة 15 دقيقة أمام وسائل الإعلام وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

ويستعد الأهلي لمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها في الرابعة فجر الثلاثاء على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.