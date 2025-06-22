شكرا لقرائتكم خبر عن سند وعلى زين فى تحد أوروبى جديد بعالم احتراف كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

يشهد موسم كرة اليد الجديد تجارب أوروبية جديدة لنجمي كرة اليد علي زين المنتقل حديثا إلى صفوف فيزبريم المجري قادما من دينامو بوخارست الروماني ومحمد سند المنتقل إلى إيستر بروفانس الفرنسي قادما من مواطنه نيم.

وأنهى مسئولو نادى فيزبريم المجري إجراءات التعاقد مع على زين مندينامو بوخارست الرومانى فى خطوة قوية للتتويج بدورى أبطال أوروبا فى الموسم الجديد، حيث تم الاتفاق على التعاقد لمدة موسمين ومعه أحمد عادل قادما من الأهلى، وبالتعاقد مع زين أصبح النادى المجرى يضم 4 مصريين بجانب يحيى الدرع وأحمد عادل وأحمد هشام دودو.

وأعلن على زين إنهاء مسيرته مع فريقه دينامو بوخارست الرومانى بعد 3 أعوام، وعلق زين عن رحيله على إنستجرام، "بعد ثلاث سنوات رائعة مع دينامو، حان وقت وداع النادى الذى أصبح بحق بيتى الثانى، وقال على: "منذ اللحظة التى وصلت فيها، شعرت بالدفء والاحترام والحب من الجميع هنا، المدربين وزملائى فى الفريق والجهاز الفنى والجماهير الرائعة".

يواصل محمد سند نجم منتخب كرة اليد، الاستمرار في الدوري الفرنسي في محطة جديدة بعد انتهاء تعاقده مع نادي نيم الفرنسي ليخوض تجربة جديدة في نادي إيستر بروفانس الفرنسي حتى 2026.

وحقق سند 1510 أهداف مع نيم ليكون (أفضل هداف في التاريخ) وأفضل جناح أيمن في عامي 2020 و2022 وبطل أفريقيا 4 مرات.

وودع محمد سند نجم منتخب مصر لكرة اليد نادي نيم الفرنسي معلنًا انتهاء رحلته مع الفريق بنهاية الموسم.

وأصبح منتخب فراعنة كرة اليد "مصنع التصدير" للدوريات الأوروبية من خلال الاحتراف الخارجى، فى ظل زيادة الطلب على نجوم منتخب اليد والأهلى والزمالك تحديدا.