شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستفسر من لجنة التظلمات عن مصير شكوى زيزو والان مع تفاصيل الخبر

استفسر مسئولو نادى الزمالك من نظرائهم بلجنة التظلمات باتحاد الكرة عن مصير الاستئناف الذى تم التقدم به خلال الأيام الماضية على قرار لجنة الانضباط بعدم الاختصاص فى شكوى النادى ضد أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق السابق والأهلى الحالى.

كان الزمالك قد قدم شكوى بالاستئناف للجنة التظلمات، بعدما أكدت لجنة الانضباط بعدم الاختصاص فى شكوى النادى ضد اللاعب.

وكان نادى الزمالك قد أرسل خطاباً إلى اتحاد الكرة أكد فيه بأن عقد اللاعب (زيزو) ما زال مستمرًا مع النادي، وينتهي بتاريخ 1/ 7/ 2025، تاريخ آخر قسط مستحق بعقده مع النادي، وأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال انتقال اللاعب إلى أي نادٍ آخر قبل نهاية عقده.

وأكد الزمالك في خطابه المرسل إلى اتحاد الكرة تمسكه بالموعد الرسمي المُعلن من الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA (أعلى جهة رياضية لكرة القدم في العالم) بانتهاء الموسم الرياضي بمصر بتاريخ 30 /6/ 2025، وهو الأمر الذي لا يحق معه للاعب الانتقال إلى أي نادٍ آخر خلال سريان الموسم الرياضي الحالي وسريان عقده مع النادي نهائيًا، حتى إذا تم فتح فترة القيد الاستثنائية لأي نادٍ آخر قبل نهاية عقد اللاعب مع النادي.