شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب أمين يتحدث عن إنجاز منتخب الجمباز الإيقاعى فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي عن سعادته بالإنجاز الذي حققته ناشئات منتخب مصر للجمباز الإيقاعي، خلال مشاركتهن في منافسات بطولة العالم، المقامة حاليا في العاصمة البلغارية صوفيا.

وحصد المنتخب الوطني للجمباز الإيقاعي ميداليتين فضيتين خلال مشاركته في منافسات بطولة العالم للناشئين، من خلال فريدة بهنسي في منافسات الصولجان ولينا حليقة في منافسات الشريط.

وقال الدكتور إيهاب أمين، إن الإنجاز الذي حققته لاعبات منتخب مصر للجمباز الإيقاعي جاء نتيجة مجهود كبيرة وتخطيط مبني على أسس علمية، وضعت الجمباز المصري على الخريطة العالمية في جميع فروع اللعبة.

وأوضح إيهاب أمين، أن الجمباز المصري أصبح يمتلك منظومة قوية وناجحة على جميع المستويات الفنية والإدارية، وأن شباب مصر قادر على تحقيق الإنجازات والنجاحات، وأن المستحيل أصبح خارج قاموس الرياضة المصرية.

وحرص إيهاب أمين على إهداء إنجاز منتخب الجمباز الإيقاعي لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الداعم الأول للشباب المصري في كافة المحافل والمجالات، وفي القلب منها المجال الرياضي.

وأشاد “أمين”، بالدعم المقدم للجمباز المصري من وزارة الشباب والرياضة والدكتور أشرف صبحي، من أجل تمكين أبطال منتخب مصر من الوقوف على منصات التتويج في المحافل العالمية والأولمبية.

وقدم إيهاب أمين الشكر للسفير المصري في بلغاريا نادر سعد، والذي حرص على تذليل كافة العقبات التي واجهت البعثة المصرية، ودعمه للاعبات منتخب مصر في جميع أيام المنافسة وصولا للنهائيات والتتويج.

ووجه "أمين" الشكر للدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي علي الجهد المبذول في قطاع الرياضة بشكل عام والجمباز بشكل خاص في ظل الجمهورية الجديدة.