شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الأهلى فى كأس العالم للأندية قبل مواجهة بورتو والان مع تفاصيل الخبر

يبحث فريق الأهلي عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام بورتو البرتغالي في الرابعة فجر الثلاثاء، من أجل تعزيز موقفه وزيادة حظوظه في الصعود إلى دور الـ16 لبطولة كأس العالم للأندية، بعدما اكتفى بنقطة يتيمة من المباراتين الماضيتين بعد التعادل مع إنتر ميامي والخسارة من بالميراس.

واكتفى الأهلي بحصد نقطة وحيدة من أول جولتين في دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، ولا يزال يطارد بطاقة التأهل إلى دور الـ16، وينافس الأهلي فى المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية 2025، بجوار إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

ترتيب مجموعة الأهلي

بالميراس - 4 نقاط (فارق أهداف +2)

إنتر ميامي - 4 نقاط (فارق أهداف +1)

بورتو - نقطة واحدة (فارق أهداف -1)

الأهلي - نقطة واحدة (فارق أهداف -2)

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وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم للأندية

وستقام المباراة التالية للأهلي أمام بورتو البرتغالى على ملعب ميتلايف أيضا في الرابعة فجر الثلاثاء المقبل، وفي نفس التوقيت سيلتقي إنتر ميامي مع بالميراس.

وكان الأهلي قد استهل مشواره بالتعادل السلبي مع إنتر ميامي في مباراة الافتتاح، ويحتل الأهلي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن بورتو الثالث، بينما يتصدر بالميراس بـ4 نقاط، بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الثاني.