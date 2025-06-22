شكرا لقرائتكم خبر عن عطية الله يستمر في قيادة الجبهة اليسرى للأهلي أمام بورتو بمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 22 يونيو 2025 09:02 م

اقترب المغربي يحيى عطية الله ظهير أيسر الأهلي من قيادة الجبهة اليسرى لفريقه في مباراته أمام فاركو في الرابعة فجر الثلاثاء المقبل بختام دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

وشارك يحيى عطية الله أساسيا في مباراة بالميراس البرازيلي الماضية، رغم أنه تواجد على دكة البدلاء في مباراة انتر ميامي الأمريكي بافتتاح مونديال الأندية.

وقد تكون مباراة الأهلي أمام بورتو البرتغالي هي الظهور الأخير للمغربي يحيى عطية الله بقميص الأهلي حال فشل الفريق في الصعود إلى دور الـ16 للبطولة، بعد الاستقرار على إنهاء إعارته من سوتشي الروسي وعدم تفعيل بند الشراء في عقده والبالغ 1.5 مليون دولار.

على جانب آخر، يحضر خوسيه ريبييرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم المؤتمر الصحفي لمباراة بورتو البرتغالي ضمن منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية.

ويعقد المؤتمر الصحفي للمدير الفني للأهلي في تمام الساعة 2.45 ظهرًا بتوقيت أمريكا، 9.45 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب ميتلايف الذي يحتضن المباراة.

ويستعد الأهلي لمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها في الرابعة فجر الثلاثاء بتوقيت مصر، على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.