شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. جميع أهداف أسامة فيصل مهاجم البنك فى بطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلى فى إعادة اكتشاف نفسه وأصبح أحد أهم المهاجمين فى مصر، بعدما نافس بقوة هذه الموسم على لقب هداف الدورى، ليحتل المركز الثانى فى نهاية الموسم.

ونشر الحساب الرسمى لقناة أون سبورت عبر "فيس بوك" فيديو لأهداف أسامة فيصل فى الدورى معلقا عليه: "نافس بقوة على اللقب.. إليكم أهداف أسامة فيصل صاحب المركز الثاني في صراع هدافين دوري نايل".

وحصل أسامة فيصل على المركز الثانى فى صراع هداف الدورى برصيد 12 هدفا، خلف إمام عاشور صاحب المركز الأول برصيد 13 هدفا، ومتفوقا على ناصر منسى الذى اكتفى بـ11 هدفا.

كما أعلنت رابطة الأندية المحترفة فوز أسامة فيصل، مهاجم البنك الأهلى، بهداف بطولة كأس عاصمة مصر الذى توج بلقبها نادى سيراميكا للموسم الثالث على التوالى.

ونجح أسامة فيصل فى تسجيل 6 أهداف خلال مشوار فريقه فى البطولة قبل أن يخسر النهائى أمام سيراميكا ويحصل على المركز الثانى.