شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وبورتو البرتغالى الحاسمة فى كأس العالم للأندية 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي لخوض مباراته الختامية في دور المجموعات أمام بورتو البرتغالي، بحثا عن تحقيق نتيجة إيجابية تزيد من حظوظه فى التأهل إلى دور الـ16 للبطولة العالمية، بعدما تعقد موقفه بالمجموعة الأولى.

وأصبح مصير الأهلي ومعه بورتو متوقفاً على نتيجة مباراة إنتر ميامي وبالميراس فى المقام الأول، حيث إن انتهاء لقائهما بالتعادل يعني تأهل الفريقين معاً إلى الدور الثاني، مقابل خروج بطل أفريقيا ومنافسه البرتغالي.

موعد مباراة الأهلي وبورتو في كأس العالم للأندية 2025

مباراة الأهلي وبورتو تُقام في كأس العالم للأندية فى الرابعة فجر الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي

وتقترب منافسات دور المجموعات في كأس العالم للأندية 2025 من مرحلة الحسم، بانطلاق الجولة الثانية من أصل 3 جولات.

وتم توزيع الـ32 ناديا على 8 مجموعات في كل منها 4 فرق، يصعد منها صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية بدءا من ثمن النهائي.

تترقب جماهير الأهلي موعد مباراة فريقها الأخيرة في دور المجموعات أمام بورتو البرتغالي، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

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وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم للأندية

وتقام المباراة التالية للأهلي أمام بورتو البرتغالى على ملعب ميتلايف أيضا في الرابعة فجر الثلاثاء المقبل، وفي نفس التوقيت سيلتقي إنتر ميامي مع بالميراس.

وكان الأهلي قد استهل مشواره بالتعادل السلبي مع إنتر ميامي في مباراة الافتتاح ، ويحتل الأهلي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن بورتو الثالث ، بينما يتصدر بالميراس بـ 4 نقاط، بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الثاني.