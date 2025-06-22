دورة هاله: بوبليك يتخلص من عقدة مدفيديف ويحرز لقبه الخامس

الرياص - اسماء السيد - ميونيخ (ألمانيا) : تخلص الكازاخستاني ألكسندر بوبليك من عقدته أمام الروسي دانييل مدفيديف وتغلب عليه للمرة الاولى وذلك في نهائي دورة هاله الالمانية لكرة المضرب (500 نقطة) على الملاعب العشبية الأحد، ليحرز لقبه الخامس في مسيرته.

وكان بوبليك (28 عاما) الذي أقصى في طريقه لاحراز اللقب الإيطالي يانيك سينر المصنف الاول عالميا، خسر أمام منافسه في جميع المواجهات الست السابقة، قبل أن يتمكن من إلحاق به الهزيمة الاولى بمجموعتين 6 3 و7 6 (7 4) في ساعتين و22 دقيقة.

وحقق الكازاخستاني فوزه الاول على الروسي المصنف ثالثا في الدورة، وذلك في اول مواجهة بينهما على العشب، قبل أسبوع من انطلاق بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الاربع الكبرى، في 30 حزيران/يونيو.

وباحرازه لقب هاله للمرة الثانية بعد عام 2023، والخامس في مسيرته، سيتقدم بوبليك من المركز الـ 45 إلى الثلاثين في التصنيف العالمي للاعبين الذي سيصدر الإثنين، في حين سيعود مدفيديف (29 عاما) إلى نادي العشرة الأوائل بحلوله تاسعا بعدما خاض النهائي الاول له منذ 15 شهرا.