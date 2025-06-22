دورة كوينز: ألكاراس يتوج باللقب الثالث تواليا في أفضل تحضير لويمبلدون

الرياص - اسماء السيد - لندن : توّج الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف ثانيا عالميا بلقبه الثالث تواليا والخامس هذا الموسم والثاني في دورة كوينز العشبية الإنكليزية في كرة المضرب (500 نقطة)، وذلك بفوزه الصعب على التشيكي ييري ليهيتشكا الثلاثين 7 5 و6 7 (5 7) و6 2 الأحد في النهائي، ليتحضر بأفضل طريقة لبطولة ويمبلدون حيث فاز باللقب في العامين الماضيين.

وبثأره من ليهيتشكا الذي أقصاه هذا العام من ربع نهائي دورة الدوحة، عزز ألكاراس أطول سلسلة انتصارات في مسيرته بعدما حقق فوزه الثامن عشر تواليا، امتدادا من دورة روما لماسترز الألف نقطة وبطولة رولان غاروس اللتين أحرز لقبيهما على حساب الإيطالي يانيك سينر الأول عالميا، حتى كوينز.

وبات ألكاراس الذي يتحضر للدفاع عن لقب بطولة ويمبلدون المقررة بين 30 حزيران/يونيو و13 تموز/يوليو، ثاني إسباني يحرز لقب دورة كوينز مرتين (الأولى عام 2023) بعد فيليسيانو لوبيس الذي توّج بها عامي 2017 و2019، رافعا رصيده لهذا الموسم إلى خمسة ألقاب وإلى 21 في مسيرته الشابة.

وبات الإسباني خامس لاعب فقط يفوز بأربعة ألقاب أو أكثر على الملاعب العشبية (كوينز 2023 و2025 وويمبلدون 2023 و2024) بعد الصربي نوفاك ديوكوفيتش (8) والإيطالي ماتيو بيريتيني (4) والأميركي تايلور فريتس (4) والفرنسي نيكولا ماهو (4).

وقال ألكاراس "هذه الدورة مميزة حقا بالنسبة لي. أنا سعيد لتمكني من رفع الكأس مجددا. جئت إلى هنا من دون توقعات (مبالغة في الطموح)، بل من أجل تقديم كرة مضرب جيدة والتأقلم مع العشب. كنت (محظوظا) بوجود الكثير من الأصدقاء وأفراد العائلة هنا ما جعلني أشعر براحة كبيرة في الملعب وخارجه".

ولم يكن الفوز الثاني على ليهيتشكا في ثالث مواجهة بينهما سهلا على الفائز بخمس بطولات كبرى حتى الآن، إذ واجه الإسباني البالغ 22 عاما ندية من التشيكي الذي يكبره بعام واحد، وانتظر حتى الشوط الحادي عشر من المجموعة الأولى لخلق الفارق بانتزاعه على إرسال منافسه، قبل أن يحسمه على إرساله بعد 45 دقيقة، مستفيدا بشكل خاص من الأخطاء المباشرة للتشيكي والتي بلغت 10 مقابل خطأ مباشر واحد للإسباني.

ولم يتغير الوضع في المجموعة الثانية، إذ عجز كل منهما عن فرض نفسه على إرسال الآخر ولم يحصل أي منهما حتى على فرصة واحدة للكسر، ليكون التعادل سيّد الموقف حتى الشوط الثاني عشر، ما اضطرهما لخوض شوط فاصل بدأه ليهيتشكا بشكل جيد بتقدمه 2 0 و3 1، لكن ألكاراس لم يلق سلاحه وأدرك التعادل 4 4 و5 5 قبل أن يخسر النقطتين التاليتين لتذهب المجموعة لصالح منافسه بعد 54 دقيقة.

وبدا ألكاراس عازما على عدم التفريط باللقب، فضرب بقوة في المجموعة الثالثة التي استهلها بكسر إرسال منافسه في الشوط الرابع، ليتقدم 3 1، 4 1 ثم 5 2 قبل أن يحسمها 6 2 على إرسال التشيكي، منهيا المواجهة في ساعتين و8 دقائق وحارما ليهيتشكا من لقبه الثالث في خامس نهائي خلال مسيرته.