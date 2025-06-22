شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يحدد أول سبتمبر موعدا لانطلاق معسكره استعدادًا لتصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، لوضع اللمسات الأخيرة على ترتيبات المعسكر المقبل للفراعنة، والذي تقرر انطلاقه فى الأول من سبتمبر المقبل.

ويهدف المعسكر لتجهيز المنتخب لمباراتيه المهمتين أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو ضمن تصفيات كأس العالم.

وبات من شبه المؤكد أن المعسكر لن يشهد ضم وجوه جديدة، وذلك بسبب إلغاء المعسكر الذي كان من المقرر إقامته خلال الأيام الماضية، حيث يفضل الجهاز الفني بقيادة حسام حسن الاعتماد على العناصر الأساسية والقوة الضاربة للفريق، سعيًا لحسم التأهل لكأس العالم مبكرًا.

ويستضيف منتخب مصر نظيره الإثيوبي في القاهرة، قبل أن يخرج لمواجهة بوركينا فاسو، المنافس الأقوى في المجموعة، خارج الديار، وفي حال تحقيق الفوز في المباراتين، سيضمن المنتخب المصري تأهله رسميًا إلى مونديال 2026.