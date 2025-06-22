شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام تطلق جولات متابعة على المناطق والفروع استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار الاستعدادات المكثفة للموسم الكروي الجديد، الذي ينطلق 8 أغسطس المقبل، أطلقت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة الكولومبي أوسكار رويز، جولات ميدانية لمتابعة وتقييم جاهزية الحكام في مختلف المناطق والفروع، حيث تهدف هذه الجولات إلى ضمان وصول الحكام لأعلى مستويات اللياقة البدنية والفنية قبل انطلاق المنافسات.

ويقود جولات المتابعة إدارة اللياقة البدنية بلجنة الحكام الرئيسية، برئاسة محمد أبو خاطر، الذي نقل تحيات الكولومبي أوسكار رويز للحكام والمناطق الفرعية، متمنيًا لهم التوفيق في الموسم الكروي الجديد.

وتستهدف هذه الزيارات تطبيق أحدث البرامج التدريبية المعتمدة عالميًا، والتي تُستخدم في البطولات الكبرى تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، وتهدف هذه البرامج إلى تأهيل الحكام بدنيًا وعلميًا، بما يضمن قدرتهم على إدارة المباريات بكفاءة واقتدار.

وأشاد الجميع بالتطور الملحوظ في الأداء البدني للحكام خلال الفترة الماضية، والذي جاء نتيجة للتدريبات المستمرة والمحاضرات الدورية التي تُعقد خلال فترات التوقف. كما وضعت إدارة اللياقة البدنية برنامجًا لتدريبات فنية وبدنية تخصصية لمساعدة الحكام على اجتياز جميع الاختبارات البدنية المطلوبة.