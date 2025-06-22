شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو وبن شرقي يقتربان من قيادة جناحي الأهلي أمام بورتو فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 22 يونيو 2025 07:16 م

ارتفعت حظوظ الثنائي أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي فى قيادة مركز الجناحين فى تشكيل الأهلي أمام بورتو البرتغالي فى الرابعة فجر الثلاثاء المقبل، في ختام دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، باعتبارها أبرز الخيارات المطروحة أمام الجهاز الفني للعب في مركز الجناحين.

ومن المتوقع أن يعود محمود تريزيجيه إلى دكة بدلاء الأهلي في مباراة بورتو بعدما تواجد في التشكيل الأساسي في المباراتين الماضيتين أمام إنتر ميامي وبالميراس البرازيلي.

ويحضر خوسيه ريبييرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم، المؤتمر الصحفي لمباراة بورتو البرتغالي ضمن منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية.

ويعقد المؤتمر الصحفي للمدير الفني للأهلي في تمام الساعة 2.45 ظهرًا بتوقيت أمريكا، 9.45 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب ميتلايف الذي يحتضن المباراة.

ويستعد الأهلي لمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها في الرابعة فجر الثلاثاء بتوقيت مصر، على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.