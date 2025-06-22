شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

حدد مسئولو نادي الاتحاد السكندري الأربعاء المقبل 25 يونيو موعداً لانطلاق فترة الإعداد تحضيرا لخوض منافسات الموسم الجديد 2025 / 2026، بعد فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبين عقب نهاية الموسم الماضي.

ولم يتحدد موقف أحمد سامي من قيادة التدريبات في ظل عدم توقيع عقود تدريب الاتحاد السكندري حتى الآن، أو إسنادها لأحد أبناء النادي لحين التوصل لاتفاق نهائي، في ظل تمسك سامي بتحقيق بعض الضمانات قبل توليه المهمة، لمساعدته في النجاح في مهمته الجديدة.

وأجل أحمد سامي توقيع عقود تدريب الاتحاد السكندري في الموسم الجديد، انتظارا لوفاء إدارة النادي ببعض الضمانات التي طلب تنفيذها قبل توليه مهمة تدريب زعيم الثغر في الموسم الجديد، بعد الاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بتولي القيادة الفنية لزعيم الثغر في الموسم الجديد.

وطلب أحمد سامي من إدارة الاتحاد بعض الضمانات التي توفر له سبل النجاح في ظل حالة عدم الاستقرار التي يعيشها النادي في الوقت الحالي بعد استقالة محمد مصيلحي رئيس النادي، ومن بعده أحمد عبد المجيد نائب رئيس النادي ومحمود القاضي عضو مجلس الإدارة.

والضمانات التي حددها أحمد سامي هي تلبية احتياجاته الفنية من الصفقات في الموسم الجديد، والوفاء بمستحقات اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني بالكامل، وتوفير معسكرات للفريق تحضيرا للموسم الجديد.

وتوصل مسئولو نادي الاتحاد السكندري إلى اتفاق نهائي مع أحمد سامي على تولي القيادة الفنية لزعيم الثغر في الموسم الجديد، خلفا لمجدي عبد العاطي الذي تقدم بالاستقالة من منصبه عقب استقالة محمد مصيلحي رئيس النادي السابق.

وكشف مصدر أن إدارة نادي الاتحاد توصلت لاتفاق مع أحمد سامي على قيادة الفريق في الموسم الجديد، وجار الاتفاق على تشكيل الجهاز الفني الذي سيعاونه في تدريب زعيم الثغر واحتياجاته بشأن الصفقات في الموسم الجديد.