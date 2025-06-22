شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد إبراهيم مدير شئون لاعبي الزمالك ينضم لنادى الاتفاق السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم أحمد إبراهيم، مدير شئون اللاعبين السابق بنادي الزمالك، إلى نادي الاتفاق السعودي في خطوة مهمة لتعزيز الإدارة التنفيذية في النادي، وأعلن أحمد إبراهيم انضمامه لنادي الاتفاق السعودي عبر صفحته الرسميه لشغل منصب منسق تطوير الأعمال.

يأتي هذا الانتقال بعد فترة عمل تتجاوز 8 سنوات قضاها أحمد إبراهيم في نادي الزمالك بالفريق الأول لكرة القدم، وساهم فى العديد من الإنجازات والنجاحات في الشق القانوني والقضايا الدوليه والمحليه وانتقالات وقيد اللاعبين.

ويتمتع أحمد إبراهيم بخبرة واسعة في إدارة شئون اللاعبين وملفات القضايا الدولية في الفيفا، مما يجعله إضافة قيمة لنادي الاتفاق السعودي.

يذكر أن أحمد إبراهيم حصل مؤخرًا على دبلومة القانون والتقاضي في كرة القدم من الفيفا، مما يعزز من كفاءته وقدرته على التعامل مع القضايا القانونية المعقدة في مجال كرة القدم.

هذا الانتقال يُعد خطوة استراتيجية من قبل نادي الاتفاق السعودي لتعزيز قدراته الإدارية والتنفيذية، والاستفادة من خبرات أحمد إبراهيم في تطوير الأعمال وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للنادي.