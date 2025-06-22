شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني: رفضت عروض التجنيس ولن ألعب إلا لمصر والان مع تفاصيل الخبر

كشفت البطلة المصرية نور الشربيني عن تلقيها عروضاً للتجنيس في وقت سابق، مؤكدة أنها رفضت تلك العروض وتمسكت باللعب باسم مصر فى المحافل الدولية، وأشارت البطلة المصرية إلى أن الوقت لن يكون كافياً لخطف المواهب المصرية بعروض التجنيس قبل أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وقالت نور الشربيني في تصريحات لـ"الخليج 365"، مازال هناك 3 سنوات قبل الأولمبياد، وقواعد التجنيس حتى غير واضحة، وبالتأكيد هناك كثير من الدول تبحث عن المواهب، وكل الأعين تتجه إلى مصر باعتبارها تمتلك أكبر عدد من اللاعبين، وكل لاعب وميوله الشخصية، بالفعل تلقيت عروضاً ولكنني لن ألعاب لغير مصر، وحتى الآن المعلومات غير واضحة لاختيار اللاعبين للعب في الأولمبياد.

أضافت نور الشربيني، اللعب باسم مصر هو أفضل شيء لأي لاعب، ولأننا لعبة فردية، فشعور روح الفريق لا يكون إلا مع المنتخب، نلعب ضد بعضنا البعض باستمرار، لكن في المنتخب يكون هدفنا جميعاً واحد وهو الفوز بالبطولة، وشعورنا مختلف، كنت دائماً أصغر لاعبة في المنتخب، الآن أصبحت الأكبر وهذا شعور مختلف، تعلمت من رنيم الوليلي وأمنية عبد القوي الكثير من الخبرات لأتعامل مع هذا الموقف، وإحساس روح الفريق هو أفضل شيء.

توجت نور الشربيني ببطولة العالم للاسكواش التى استضافتها شيكاغو الأمريكية، وذلك خلال الفترة بين 9 إلى 18 مايو الماضي، بمجموع جوائز مادية يصل إلى 635 ألف دولار للرجال والسيدات.

وفازت نور الشربيني في المباراة النهائية على مواطنتها هانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالمياً، بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 60 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-9, 4-11, 11-7.

بذلك الفوز حققت نور الشربيني لقبها الثامن ببطولة العالم لتعادل أكبر رقم قياسي في اللعبة، والمدون باسم الماليزية نيكول ديفيد، والتي حصدت 8 بطولات عالم قبل اعتزالها اللعبة.

وكانت نور الشربيني قد نجحت في التتويج من قبل بـ 7 ألقاب قبل الموسم الجاري، جاءت خلال مواسم، 2015 ،2016 ، 2018-2019 ،2019-2020 ، 2020-2021، 2021-2022، 2022-2023.