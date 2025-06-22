شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن ملعب ميتلايف مستضيف مباراة الأهلي وبورتو البرتغالى والان مع تفاصيل الخبر

في الرابعة فجر الثلاثاء، يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهته الثالثة والأخيرة في دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، عندما يلتقي نظيره البرتغالي فريق بورتو على ملعب ميتلايف أحد أشهر الملاعب الأمريكية.

ونرصد أهم 7 معلومات عن ملعب مباراة الأهلي وبورتو في السطور التالية:

1- يقع في منطقة نيويورك، وهو جزء من المجمع الرياضي المسمى ميدولاندز في نيوجيرسي.

2- يعتبر ملعب فريق نيويورك جاينتس ونيويورك جيتس فى دوري كرة القدم الأمريكية.

3- تكلفة البناء: 1.6 مليار دولار

4- الطاقة الاستيعابية: 82 ألفا و566 مشجعاً.

5- افتتح الملعب عام 2010.

6- تغير اسم الملعب في 2011 إلى ملعب ميتلايف بعد حصول شركة التأمين ميتلايف على حقوق التسمية لمدة 25 سنة.

7- يحتل المرتبة الخامسة في قائمة أغلى الملاعب في العالم.

الأهلي استهل مشواره بالتعادل السلبي مع إنتر ميامي في مباراة الافتتاح وخسر أمام بالميراس البرازيلي بهدفين ليحتل المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة، بفارق الأهداف عن بورتو الثالث، بينما يتصدر بالميراس بـ4 نقاط، بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الثاني.

وأصبح مصير الأهلي ومعه بورتو متوقفاً على نتيجة مباراة إنتر ميامي وبالميراس في المقام الأول، حيث إن انتهاء لقائهما بالتعادل يعني تأهل الفريقين معا إلى الدور الثاني، مقابل خروج بطل أفريقيا ومنافسه البرتغالي.

وينبغي على الأهلي الفوز على بورتو بفارق هدفين على الأقل في الجولة الأخيرة ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، أمام تعثره سواء بالتعادل أو الخسارة فيعني خروجه مبكرا.

ويحتاج الأهلي لخسارة إنتر ميامي أمام بالميراس في الجولة الأخيرة بفارق هدفين أو أكثر، لكي يضمن التأهل إلى ثمن النهائي.

جدير بالذكر أنه في حالة تساوي النقاط، يتم الاحتكام أولا إلى المواجهات المباشرة، ثم إلى فارق الأهداف، ثم عدد الأهداف المسجلة في المباريات بين فرق المجموعة.