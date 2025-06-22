شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفتح الباب أمام رحيل الأجانب بشرط.. وبنتايج الاستثناء الوحيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح مسئولو نادى الزمالك باب الرحيل أمام اللاعبين الأجانب فى الفريق الكروى الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، باستثناء المغربى محمود بنتايج الذى تم تفعيل بند شرائه بشكل نهائى من سانت اتيان الفرنسى.

واشترط الزمالك لرحيل أى لاعب من اللاعبين الأجانب أن يكون الفريق ليس فى حاجة لخدماته، وهذا الأمر يتوقف على رؤية الجهاز الفنى الجديد، كما اشترط الزمالك أن يتلقى أى لاعب عرضًا مرضيًا يحقق الاستفادة المادية للنادى.

ويضم الزمالك وسط صفوفه التونسيين سيف الدين الجزيرى وأحمد الجفالى، والمغربيين صلاح مصدق ومحمود بنتايج، بالإضافة إلى التونسى حمزة المثلوثى الذى أنتهى تعاقده بنهاية الموسم المنقضى.

ويعمل الزمالك فى الوقت الحالى على تدعيم صفوفه بثلاث صفقات أجانب فى الميركاتو الصيفي الحالي، حيث سيتم التعاقد مع جناحيين ومهاجم.