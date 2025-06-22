شكرا لقرائتكم خبر عن كروفورد: لم أحظ بمواجهة الكبار من قبل ونزال ألفاريز فرصتي ولن أتركها والان مع تفاصيل الخبر

وجه الأمريكي تيرينس كروفورد رسالة قوية للملاكم المكسيكي العالمي ساول "كانيلو" ألفاريز قبل النزال الذي يجمعهما فى لاس فيجاس يوم 13 سبتمبر المقبل، بعد حملة ترويجية عالمية انطلقت من الرياض وتشمل عدة مدن كبرى حول العالم.

وقال تيرينس كروفورد خلال المؤتمر الذي أقيم على مسرح بكر الشدي في منطقة بوليفارد سيتي، بتنظيم من موسم الرياض، "أي مقاتل يمكن أن يتعرض للهزيمة بالضربة القاضية ويتمتع كانيلو بصلابة استثنائية وقدرة كبيرة على التحمل، فهو قوي ومتين. لقد شاهدناه يتعرض لبعض اللحظات الصعبة في السابق... لكن، وفي ظل الظروف المناسبة، لا أحد بمنأى عن السقوط".



وأضاف: النزال الأخير كان فوزا بالضرية القاضية، ربما لم يكن المتابعون معتادين على هذا الأمر بتلك الضربة القاضية، أثمن هذا الفوز وهذا الأداء وأتطلع للقادم".



وتابع: "لا أدع أحد يفرض عليا كيف أقاتل كما فعلت طوال حياتي، فأنا سأكافح لكي أفوز ولن أترك أي فرصة للخصم، كانيلو هو واحد من أخر الملاكمين الكبار وواجه العديد من الملاكمين الكبار وهذه لحظة لم أحظى بها وهذه فرصتي في هذا النزال واتطلع إليه".

وشهدت الرياض تدشين الجولة بمؤتمر صحفي هو الأول ضمن سلسلة من الفعاليات الترويجية التي ستنقل أجواء المواجهة المنتظرة إلى جماهير الملاكمة حول العالم، حيث يلتقي البطل العالمي “كانيلو” ألفاريز، صاحب سجلٍ حافل بـ62 انتصارًا (منها 39 بالضربة القاضية)، مع خصمه الأمريكي تيرينس كروفورد، الذي يخوض النزال بسجل مثالي بلغ 41 فوزًا دون أي خسارة، منها 31 بالضربة القاضية.

ويُعد هذا المؤتمر أول محطة في الجولة الإعلامية التي ستنتقل من الرياض إلى نيويورك للمشاركة في فعالية Fanatics Fest يوم الأحد المقبل، على أن تختتم في مدينة لاس فيغاس يوم الجمعة القادمة، في إطار حملة ترويجية عالمية تسبق أحد أكبر النزالات في تاريخ الملاكمة الحديثة.