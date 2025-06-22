شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات مصر فى بطولة الأفروباسكت بأنجولا والان مع تفاصيل الخبر

يعسكر منتخب السلة رجال بقيادة محمد الكردانى المدير الفنى بالإسكندرية استعدادا لخوض منافسات بطولة الأفروباسكت، والمقرر إقامتها فى أنجولا خلال الفترة من 12 إلى 24 أغسطس المقبل.

ووفقا للجدول الذى أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة فيخوض منتخب مصر مبارياته كالتالى..

12 أغسطس مصر ومالي

14 أغسطس مصر والسنغال

16 أغسطس مصر وأوغندا

وتضم قائمة المنتخب في المعسكر بالإسكندرية كلًا من: يوسف رفعت، آدم موسى، يوسف شيخو، أحمد عادل، عمر عزب، إيهاب أمين، محمد طه "ميدو"، يوسف شحاتة، أحمد ياسر ريحان، مهاب ياسر، يوسف شوشة، عمرو الجندي، عمرو زهران، إبراهيم زهران، عمر الشيخ، باتريك جاردنر، محمد يونس، خالد عبد الناصر، أنس أسامة، سيف سمير، عمر طارق، مصطفى كيجو، أحمد خلف "بيبو"، عاصم مرعي، عصام تامر، وعبد الله ناصر.

ويضم الجهاز الفني: محمد الكرداني مديرًا فنيًا، ومعه محمد سليم، رامي طلعت، وأحمد الجارحي مدربين، إسلام جمعة طبيبًا، تامر كرارة للعلاج الطبيعي، محمد جمال مخطط أحمال، عبد الرحمن الجلاد محلل أداء، ياسر عبد الله أخصائي تأهيل، علي موسى مدلك، سامح صلاح مديرًا إداريًا، ومحمد ربيع إداريًا.

ويشارك المنتخب المصري في النسخة المقبلة من البطولة ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه منتخبات السنغال، مالي، وأوغندا.