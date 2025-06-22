شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يلتقي أمين عام الكاف لمتابعة مستجدات نقل المقر للعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 22 يونيو 2025 05:47 م

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فيرون أومبا الأمين العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، بحضور أحمد ناصر رئيس اتحاد الكونفدراليات الرياضية الأفريقية الأوكسا، والدكتور مهندس أحمد فهمي مدير عام شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

وتناول اللقاء آخر المستجدات الخاصة بنقل المقر الجديد للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالعاصمة الإدارية الجديدة، والاطلاع علي ما تم من أعمال حيال هذا الأمر المهم للاتحاد الأفريقي"كاف" ولمصر دولة المقر للاتحاد الأفريقي لكرة القدم .

وأوضح الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن دعم شركة العاصمة هو دعم كامل من الدولة المصرية لتنفيذ المقر الجديد للاتحاد الأفريقي لكرة القدم ونقله داخل العاصمة الإدارية الجديدة بموقع متميز للغاية، وسيكون بعد الانتهاء من إنشائه علامة مميزة وصرحا رياضيا عملاقا.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على أن يكون اللقاء المقبل لأرض المقر الجديد للكاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يقع على مساحة 20 فدانا.



وزير الرياضة يلتقي الأمين العام للاتحاد الافريقي لكرة القدم



جانب من اللقاء



وزير الرياضة ومسئولي الاتحاد الأفريقي