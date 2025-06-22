شكرا لقرائتكم خبر عن لينا حليقة تحصد فضية "الشريط" ببطولة العالم لناشئات الجمباز الإيقاعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجت لينا حليقة، لاعبة المنتخب الوطني لناشئات الجمباز الإيقاعي ، بفضية بطولة العالم والمقامة بالعاصمة البلغارية صوفيا خلال الفترة من 18 وحتى 22 يونيو الجاري بمشاركة 167 لاعبة من 68 دولة على مستوى العالم.

وحصدت "حليقة" الميدالية الفضية فى منافسات "الشريط" عقب تحقيقها 25.850 نقطة في إنجاز تاريخي غير مسبوق.لتضيف الفضية الثانية لمصر فى البطولة العالمية، بعد فوز زميلتها في المنتخب فريدة بهنسي بفضية منافسات "الصولجان" عقب حصولها على 25.550 نقطة.

وتأهلت فريدة بهنسي رفقة زميلتها لينا حليقة لنهائيات بطولة العالم للجمباز الإيقاعي بعدما جاءت فريدة بالمركز الثالث فى أداة الصولجان خلف لاعبتى المنتخب الأسترالي والأمريكي على الترتيب فى التصفيات التى أقيمت مساء الخميس الماضي.

وسبق وحققت فريدة مشاركات هامة في العديد من البطولات الدولية محققة ميداليات أيضًا هامة، والآن تطمح إلى تحقيق ما هو أفضل من ذلك وتمثيل البعثة المصرية بأفضل طريقة ممكنة.

بينما تأهلت لينا حليقة إلى النهائيات بعد أن جاءت في المركز الخامس في أداة الشريطة بالنمنافسات المؤهلة إلى نهائيات بطولة العالم.

وقدمت لينا نفسها بتحقيق ميداليات هامة في العديد من البطولات الدولية، وتسعى إلى الدخول في المراكز الثلاثة الأولى في النهائيات لتحقيق ميدالية جديدة لمصر في المنافسات العالمية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز عن سعادته بما حققته لاعبتا المنتخب وأن هذا الإنجاز يؤكد أن الجمباز المصري يسير على الطريق السليم وفقًا لخطة علمية ممنهجة.

ووجه "أمين" الشكر للدولة المصرية وجهوده الكبيرة للإهتمام برياضة الجمباز ممثلة في الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذي لا يبخل بأي شئ على الرياضة المصرية بشكل عام ورياضة الجمباز بشكل خاص.