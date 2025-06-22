شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني: محمد صلاح ونجوم الكرة يتواصلون معي لتهنئتي بعد البطولات والان مع تفاصيل الخبر

كشفت البطلة المصرية نور الشربيني ، بطلة العالم للاسكواش، عن كواليس تواصل النجم المصري محمد صلاح، قائد ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، معها لتهنئتها عقب تتويجها بالبطولات الكبرى.

وقالت نور الشربيني في تصريحات لـ"الخليج 365"، "جمعتني مكالمة مع محمد صلاح من خلال أحد المدربين المشتركين بيننا، وبعدها تقابلنا في بطولة العالم للاسكواش بمدينة مانشستر، وبعدها نتقابل باستمرار ونتواصل خلال المباريات، وهناك لاعبين آخرين من كرة القدم يتواصلون معي بعد التتويج بالبطولات الكبرى مثل بطولة العالم لتهنئتي".

توجت نور الشربيني ببطولة العالم للاسكواش التى استضافتها شيكاغو الأمريكية، وذلك خلال الفترة بين 9 إلى 18 مايو الماضي، بمجموع جوائز مادية يصل إلى 635 ألف دولار للرجال والسيدات.

وفازت نور الشربيني في المباراة النهائية على مواطنتها هانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالمياً، بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 60 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-9, 4-11, 11-7.

بذلك الفوز حققت نور الشربيني لقبها الثامن ببطولة العالم لتعادل أكبر رقم قياسي في اللعبة، والمدون باسم الماليزية نيكول ديفيد، والتي حصدت 8 بطولات عالم قبل اعتزالها اللعبة.

وكانت نور الشربيني قد نجحت في التتويج من قبل بـ 7 ألقاب قبل الموسم الجاري، جاءت خلال مواسم، 2015 ،2016 ، 2018-2019 ،2019-2020 ، 2020-2021، 2021-2022، 2022-2023.