شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتقدم بالتعازي إلى نادي مولودية الجزائر فى وفاة مشجعي الفريق والان مع تفاصيل الخبر

تقدم مجلس إدارة النادي الأهلي وأعضاء وجماهير الأهلي بخالص التعازي والمواساة إلى نادي مولودية الجزائر الشقيق، ومجلس إدارته وجماهيره، في وفاة عدد من مشجعي الفريق، داعين المولى -عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويدخلهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

على جانب آخر، أعلن النادي الأهلي مواعيد اختبارات الناشئين لكرة القدم في ثلاث محافظات جديدة، وذلك بعدما أقيمت الاختبارات فى القاهرة على ملاعب أكاديمية الأهلي بمقر النادي بمدينة نصر، والتي انطلقت 14 يونيو الجاري.

وتقام اختبارات الناشئين فى محافظة الشرقية، حيث تباع الاستمارات بداية من الخميس 26 يونيو حتى السبت 28 يونيو، من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى السادسة مساءً، مقابل 100 جنيه للاستمارة، وتقام الاختبارات يومي الأحد والاثنين 29 و30 يونيو، وذلك بمقر استاد جامعة الزقازيق، على أن تبدأ الاختبارات فى السابعة صباحًا.

كما تعقد الاختبارات في محافظة أسيوط، حيث تبدأ عملية بيع الاستمارات يوم السبت 5 يوليو وتستمر حتى الاثنين 7 يوليو، من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى السادسة مساءً، وتقام الاختبارات يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 يوليو في السابعة صباحًا، وذلك بمقر أكاديمية النادي الأهلي بملعب استاد جامعة أسيوط.

وتستكمل اختبارات الناشئين لكرة القدم بالمحافظات فتعقد بالإسكندرية، حيث تبدأ عملية بيع الاستمارات من يوم الثلاثاء 8 يوليو وحتى الخميس 10 يوليو، من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى السادسة مساءً، وتقام الاختبارات يومي الجمعة والسبت 11 و 12 يوليو، وذلك بمقر أكاديمية النادي الأهلي بملعب مدارس بايونيرز الدولية بجوار قسم ثالث المنتزه - المندرة قبلي، وتبدأ الاختبارات كذلك في السابعة صباحًا.



يُذكر أن الأهلي يستقبل المتقدمين لاختبارات الناشئين مواليد 2010، 2011، 2012، 2013، 2014، 2015، 2016، 2017، 2018، و 2019.